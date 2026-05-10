Joao Gomes e Alajbegovic sfumano | il Napoli insegue da mesi ma si fa superare da Atletico Madrid e Roma

Da mesi il Napoli cerca di rafforzarsi sul mercato, ma i tentativi di portare giocatori in squadra si sono scontrati con ritardi nelle trattative. Nelle ultime settimane, le trattative per due calciatori sono state interrotte, lasciando il club senza gli acquisti desiderati. Nel frattempo, altre squadre hanno completato operazioni di mercato, superando il Napoli nelle strategie di rafforzamento. La situazione mette in evidenza le difficoltà temporali che il club sta affrontando.

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C’è un problema ricorrente nel calciomercato del Napoli, e non riguarda i soldi. Riguarda i tempi. Il Mattino oggi riferisce che due obiettivi seguiti per mesi rischiano di sfumare contemporaneamente: Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, e Kerim Alajbegovic, esterno offensivo del Bayer Leverkusen. In entrambi i casi il Napoli è arrivato primo nei contatti e rischia di arrivare ultimo nella chiusura. Joao Gomes all’Atletico Madrid per 45 milioni: il Napoli lo seguiva da gennaio. La vicenda Joao Gomes è quella che brucia di più. Il Napoli aveva un accordo di massima con il giocatore fin da gennaio, mancava solo l’intesa con il Wolverhampton.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Joao Gomes e Alajbegovic sfumano: il Napoli insegue da mesi ma si fa superare da Atletico Madrid e Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Joao Gomes-Napoli, Atletico Madrid prova il sorpassoIl Napoli continua a seguire il mercato dei centrocampisti, ma la pista Joao Gomes rischia di complicarsi. L’Atletico Madrid si avvicina a Joao GomesRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Argomenti più discussi: Atta in pole position, si seguono anche Joao Gomes e Rios per il centrocampo; Canterano del Flamengo, João Gomes cerca de un gigante español ??; Napoli, è tempo di futuro: Manna pianifica 5 colpi sul mercato! Da Juanlu Sanchez a Keinan Davis: tutti i nomi per il nuovo corso; Beffa Napoli: rischiano già di sfumare due obiettivi di calciomercato.