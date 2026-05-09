Il Napoli sta monitorando il mercato dei centrocampisti, con particolare attenzione a Joao Gomes. Tuttavia, la trattativa con il giocatore sembra aver incontrato delle difficoltà e potrebbe non proseguire senza intoppi. Intanto, l'Atletico Madrid sta valutando un possibile sorpasso sulla concorrenza, cercando di mettere a segno un colpo importante per rinforzare il reparto mediano.

Il Napoli continua a seguire il mercato dei centrocampisti, ma la pista Joao Gomes rischia di complicarsi. Il brasiliano del Wolverhampton piace al club azzurro. Il suo profilo è considerato adatto per fisicità, intensità e capacità di inserimento. La concorrenza, però, è già molto forte. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha spiegato come l’Atletico Madrid si sia mosso in modo deciso sul giocatore. “Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton, retrocesso in Championship, è un nome gradito al Napoli. Tuttavia, l’Atletico Madrid sta lavorando concretamente all’operazione: ha preso contatto con gli agenti del giocatore, con gli intermediari e con il Wolverhampton, ed è molto determinato a chiudere.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Joao Gomes-Napoli, Atletico Madrid prova il sorpasso

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