Jenny Saville a Ca’ Pesaro | il corpo femminile come atto di libertà

A Venezia, alla Ca’ Pesaro, si può visitare una mostra dell’artista Jenny Saville, nota per le sue rappresentazioni del corpo femminile. Le sue opere ritraggono figure di grandi dimensioni, spesso con dettagli crudi e realistici, che esplorano il rapporto tra corpo e identità. La mostra presenta dipinti e sculture che invitano a riflettere sui temi di libertà e percezione del corpo umano. I visitatori si trovano immersi in un ambiente in cui l’arte si confronta con questioni di rappresentazione e percezione.

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