Le opere di Jenny Saville in mostra a Ca’ Pesaro

A Ca’ Pesaro è allestita una mostra dedicata all’opera di Jenny Saville, artista considerata tra le più rilevanti del panorama contemporaneo. La mostra si inserisce nell’anno della Biennale Arte e propone una selezione di dipinti realizzati dall’artista negli ultimi anni. I lavori, caratterizzati da grandi dimensioni e tecniche diverse, sono visibili al pubblico fino a una data ancora da comunicare.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Nell'anno di Biennale Arte, la Galleria Internazionale di Ca’ Pesaro torna alle voci del contemporaneo con una straordinaria mostra di una delle pittrici più importanti del nostro tempo, Jenny Saville. Si tratta della prima ampia esposizione dell'opera di Saville a Venezia e intende documentarne lo sviluppo artistico ripercorrendone la carriera dagli esordi negli anni Novanta fino ai giorni nostri. Sarà aperta al pubblico dal 28 marzo al 22 novembre 2026. Nata nel 1970 a Cambridge, Saville ha frequentato la Glasgow School of Art dal 1988 al 1992, trascorrendo un semestre all'Università di Cincinnati nel 1991. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Le opere di Jenny Saville in mostra a Ca’ Pesaro Articoli correlati Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 s'inaugura al Pio Monte della Misericordia l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia, progetto che invita... A Roma in mostra le opere di Maria BarrossoA Roma una mostra che racconta i cambiamenti urbanistici della Capitale nei primi decenni del ‘900. Contenuti utili per approfondire Jenny Saville Temi più discussi: Jenny Saville a Ca’ Pesaro. La forza e il potere dei corpi; Le opere di Jenny Saville in mostra a Ca’ Pesaro; La sensualità della pittura. Jenny Saville a Ca’ Pesaro; Magistrale Jenny Saville a Ca’ Pesaro: il corpo come campo di battaglia della pittura. Carne, sangue, la natura umana: il corpo reale nell'arte di Jenny SavilleTutta la verità dell'essere umano, senza ritocchi né censure, e un uso del colore su tele di grandi dimensioni che lascia senza fiato. ilbolive.unipd.it Venezia celebra Jenny Saville: il ritorno della grande pittura figurativaQuesta primavera Ca’ Pesaro ospita Jenny Saville: la prima grande rassegna veneziana sulla pittrice che ha rivoluzionato il corpo e la carne. Scopri perché visitare la mostra. libreriamo.it A Ca’ Pesaro, nella stagione della Biennale, la prima ampia mostra veneziana di Jenny Saville ripercorre oltre trent’anni di ricerca sulla figura e sulla materia pittorica. Dal confronto con la tradizione veneziana ai cicli più recenti segnati da immagini di guerra e - facebook.com facebook Jenny Saville, una poderosa "pittrice pittorica" a Ca' Pesaro x.com