L’estetica dell’eccesso | Jenny Saville ci restituisce la realtà che vogliamo nascondere

Alla Galleria Internazionale di Cà Pesaro è aperta una mostra dedicata alle opere dell’artista di arte contemporanea Jenny Saville. La mostra presenta una serie di lavori che esplorano temi legati all’estetica dell’eccesso e alla rappresentazione della realtà corporea. Le opere sono esposte in uno spazio che permette una visione diretta e immediata dei dipinti e delle sculture dell’artista.

La Galleria Internazionale di Cà Pesaro ospita la mostra dedicata alle creazioni della celebre artista di arte contemporanea Jenny Saville. Un percorso nella ricerca degli interrogativi e delle riflessioni che solo l’arte e la potenza delle opere figurative riescono a suscitare. Pensieri e domande necessari per le civiltà contemporanee che permettono di meditare su tematiche fondamentali del mondo moderno. La rassegna ripercorre le tappe più importanti della vita dell’artista: dagli esordi degli anni Novanta fino alle ultime creazioni. La Saville appartiene alla generazione di pittori e scultori della Young British Artists, conosciuti anche come Britart: questi artisti emersi alla fine degli anni ‘80 sono diventati celebri per l’uso di materiali non convenzionali, un approccio imprenditoriale e tematiche provocatorie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Le opere di Jenny Saville in mostra a Ca’ Pesaro I giovani che sfidano la crisi, così il sogno di Beatrice diventa realtà: a Terni arriva “Estetica B”Un importante traguardo imprenditoriale per una giovane di Terni che, con determinazione e passione, sta costruendo il proprio futuro nel settore del...