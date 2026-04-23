L’attore ha condiviso in un’intervista su Rai1 che segue un regime di digiuno intermittente e consuma una colazione ricca di proteine al mattino. Ha spiegato che questa scelta alimentare gli aiuta a controllare le calorie e a mantenere la forma fisica durante gli allenamenti. La conversazione si è concentrata sulle abitudini alimentari che contribuiscono al suo aspetto fisico.

? Cosa sapere Can Yaman svela a Caterina Buona su Rai1 la sua dieta con digiuno intermittente.. Il regime proteico mattutino permette all'attore di gestire l'apporto calorico e l'allenamento fisico.. Durante l’ultima puntata del programma La Volta Buona su Rai1, Can Yaman ha svelato a Caterina Balivo la strategia alimentare che sostiene il suo fisico, basata su un regime di digiuno intermittente e una colazione estremamente nutriente. L’attore, spesso bersaglio di critiche sui social media alle quali risponde con fermezza, ha spiegato come la gestione dei pasti sia fondamentale per la sua prestazione fisica. Il metodo prevede di concentrare l’apporto calorico principale nelle prime ore della giornata, permettendogli così di saltare il pranzo o la cena senza compromettere la forma fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Can Yaman: il segreto del suo fisico tra digiuno e colazione proteica

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