Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noto come Pnrr, è stato presentato come uno strumento per rilanciare l’economia del paese. Tuttavia, a Fiumicino, imprese locali segnalano che le iniziative legate al piano stanno creando difficoltà, anziché favorire la ripresa. La situazione solleva preoccupazioni tra gli operatori economici che operano sul territorio.

Il Pnrr doveva essere il volano della ripresa, ma a Fiumicino (e non solo) rischia di trasformarsi nel colpo di grazia per le imprese locali. Il Pnrr doveva essere il volano della ripresa, ma a Fiumicino rischia di trasformarsi nel colpo di grazia per le imprese locali. Il paradosso è servito: miliardi stanziati sulla carta che, nella realtà, si trasformano in una morsa d’acciaio per chi il territorio lo vive e lo costruisce ogni giorno. Il problema non è la mancanza di visione, ma l’impatto di un sistema mastodontico su una realtà fatta di piccole e medie imprese. Da una parte ci sono i bandi milionari, dall’altra una burocrazia che non perdona, costi dei materiali alle stelle e tempi di pagamento che non garantiscono la sopravvivenza dei cantieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Fiumicino, il Pnrr “schiaccia” le imprese localiFiumicino, 2 marzo 2026 – Il Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe dovuto rappresentare la leva decisiva per modernizzare il Paese dopo...

Saldo negativo per le imprese edili, Ance lancia l'alert: "Pianificare oltre il Pnrr"Il comparto dell’edilizia in provincia di Caserta, dopo anni di crescita, rischia lo stop.

Approfondimenti e contenuti su Pnrr il gigante che calpesta le imprese...

Temi più discussi: Pnrr, il gigante che calpesta le imprese locali; PNRR Cultura, mappa dei fondi: Roma gigante, Cassino guida la provincia; La Reggia di Caserta si rifà il look: 25 milioni dal Pnrr per salvare il Parco reale.

Studentati, flop Pnrr: il sistema pubblico realizza solo 105 posti in più a BolognaPochi anche i privati che realizzeranno posti letto con i fondi europei. La vicesindaca Clancy: Una città universitaria non può permettersi che gli studenti ... bologna.repubblica.it

La beffa dei fondi Pnrr per le scuole: i progetti sono finiti, ma i soldi non arrivanoMolti istituti hanno ricevuto degli acconti ma non il saldo e hanno anticipato centinaia di migliaia di euro che ora mancano dai bilanci. Dopo la fretta per ... torino.repubblica.it

Ciao a tutti, quando si inserisce l'idoneità a un pnrr cosa bisogna inserire Voti del prove Data delle graduatorie - facebook.com facebook

Disponibile la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall’Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto #PNRR anciliguria.it/newsbox/decret… x.com