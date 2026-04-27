Una donna è stata gravemente ferita a Ischia dopo essere stata azzannata dal suo cane di razza pitbull. L’intervento dei soccorritori ha portato all’amputazione di una gamba e alla soppressione dell’animale. Qualche giorno prima, nel trevigiano, un’altra persona aveva perso la vita a causa di un attacco di cani. Le autorità hanno adottato misure immediate per gestire la situazione.

Dopo la donna morta nel trevigiano, sbranata da alcuni cani, arriva un altro fatto simile da Ischia, dove una donna è stata azzannata dal suo pitbull, con conseguenze gravi. Le è stata amputata una gamba. Il molosso, invece, è stato soppresso dai soccorritori. Il fatto di Ischia. È accaduto nella giornata di ieri a Barano d’Ischia, uno dei Comuni dell’isola, in provincia di Napoli. La donna, compagna del proprietario del cane, aveva portato da mangiare all’animale nella zona dello Schiappone, quando il cane l’ha azzannata al volto e ad una gamba, non mollando la presa. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Azzannata dal suo pitbull a Ischia, le amputano una gamba. Il cane soppresso dai soccorritori

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