LIVE Alle 19 Sinner-Ofner Jannik all' esordio agli Internazionali di Roma
Alle 19 si gioca il match tra Sinner e Ofner, primo turno degli Internazionali di Roma. Il torneo, che vede il numero uno del mondo esordire al trentaduesimo di finale, prosegue con questa sfida tra il tennista italiano e l'austriaco. Chi vincerà questa partita accederà al turno successivo, dove affronterà il vincente tra un altro avversario e il suo rispettivo sfidante.
Si apre ai trentaduesimi il torneo del numero 1 del mondo. Chi si impone trova il vincente di Popyrin-Mensik.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Jannik Sinner oggi in campo al Foto Italico, l’esordio agli Internazionali di Roma con Ofner: quando gioca e dove vederlo in chiaro in TvJannik Sinner sbarca agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con i gradi del numero uno mondiale e una serie aperta che non ha precedenti.
Jannik Sinner oggi in campo al Foro Italico, l’esordio agli Internazionali di Roma con Ofner: quando gioca e dove vederlo in chiaro in TvJannik Sinner sbarca agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con i gradi del numero uno mondiale e una serie aperta che non ha precedenti.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Sabato tocca a Sinner: esordio alle 19 sul Centrale; Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla; Ufficiale l'orario di Sinner al 2° turno a Roma.
LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Sabalenka subito avanti, azzurro in campo alle 19.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Sabalenka ci mette 35 minuti per vincere il primo set su Cirstea. Dopo la bielorussa, e non prima delle ... oasport.it
Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 19: esordio per Jannik, Paolini eliminataSinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d'esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie ... fanpage.it
L’impressionante marea umana accorsa a vedere l’allenamento di Sinner prima del suo esordio agli Internazionali contro Ofner #Sinner #Roma #Internazionali #CorrieredelloSport facebook
L’impressionante marea umana accorsa a vedere l’allenamento di Sinner prima del suo esordio agli Internazionali contro Ofner #Sinner #Roma #Internazionali #CorrieredelloSport x.com
Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit