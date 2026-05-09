LIVE Alle 19 Sinner-Ofner Jannik all' esordio agli Internazionali di Roma

Alle 19 si gioca il match tra Sinner e Ofner, primo turno degli Internazionali di Roma. Il torneo, che vede il numero uno del mondo esordire al trentaduesimo di finale, prosegue con questa sfida tra il tennista italiano e l'austriaco. Chi vincerà questa partita accederà al turno successivo, dove affronterà il vincente tra un altro avversario e il suo rispettivo sfidante.

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