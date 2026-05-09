Sinner parte forte a Roma contro Ofner poi tiene un profilo basso | Ho cercato di non perdere

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha iniziato il torneo di Roma con una vittoria contro Ofner, mantenendo un atteggiamento umile e concentrato. Dopo l’incontro, ha commentato di aver cercato semplicemente di non perdere, senza entrare troppo nei dettagli delle sue prestazioni. La partita ha visto il tennista italiano partire con un buon ritmo, poi rallentare e gestire il punteggio, mantenendo comunque il controllo del match fino alla fine.

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Jannik Sinner dopo la vittoria con Ofner all'esordio a Roma ha trovato un modo particolare per parlare delle difficoltà dei match d'esordio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sinner non è mai sazio, parte sempre con un set di vantaggio; Sinner è di gran lunga il più forte al mondo: le parole di Zverev gelano Madrid; Jannik Sinner e il rumore di Roma: il Foro lo acclama, lui alza la voce sugli Slam e Ofner riaffiora dal giardino di casa; Dalle radici alla neurobiologia di Sinner – Parte II: Il sorriso del robot.

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