Sinner parte forte a Roma contro Ofner poi tiene un profilo basso | Ho cercato di non perdere

Jannik Sinner ha iniziato il torneo di Roma con una vittoria contro Ofner, mantenendo un atteggiamento umile e concentrato. Dopo l’incontro, ha commentato di aver cercato semplicemente di non perdere, senza entrare troppo nei dettagli delle sue prestazioni. La partita ha visto il tennista italiano partire con un buon ritmo, poi rallentare e gestire il punteggio, mantenendo comunque il controllo del match fino alla fine.

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