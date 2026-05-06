Bologna | recuperati Skorupski Joao Mario e Dallinga per la trasferta di Napoli

Da bolognatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna si prepara per la partita contro il Napoli con alcune conferme importanti. Durante l’allenamento odierno, sono stati recuperati il portiere, il centrocampista e l’attaccante, che potranno quindi essere disponibili per la trasferta. La squadra di Vincenzo Italiano potrà contare su questi giocatori, mentre non sono stati segnalati altri infortuni. La sfida si avvicina e i tifosi attendono con speranza le scelte tecniche.

La trasferta di Napoli si avvicina e il Bologna di Vincenzo Italiano può tirare un sospiro di sollievo: dall'allenamento di oggi sono arrivate buone notizie sul fronte degli infortuni. Il portiere Skorupski, Joao Mario e l'attaccante Dallinga sono tornati ad allenarsi in gruppo e dovrebbero.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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