Italiano e il Bologna avanti insieme | sarebbe il giusto lieto fine per tutti

Da ilnapolista.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo si parla di un possibile accordo tra la squadra di casa e il club ospite, con molte discussioni che si sono susseguite senza arrivare a una conclusione definitiva. Le trattative si sono concentrate su vari aspetti, ma ancora non si è arrivati a un'intesa ufficiale. Entrambe le parti continuano a discutere con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti gli interessi coinvolti.

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Ci è stato accostato così tante volte che ormai abbiamo perso il conto: è una tipica voce ricorrente dai tempi dello Spezia, che arriva a rilanci periodici e puntualmente vede Italiano ritrovarsi accostato alla panchina del Napoli, con i presunti apprezzamenti di De Laurentiis e i bookmakers che si scatenano. Poi, puntualmente, la voce inizia a scemare. Ora siamo proprio nel momento in cui la voce scema. Infatti, la Gazzetta ci informa che il tecnico del Karlsruhe potrebbe rimanere ancora a Bologna. Italiano potrebbe rimanere a Bologna. Si legge sulla Rosea, a firma Matteo Dalla Vite: “L’idea del Bolo­gna è chiara: Vin­cenzo Ita­liano al cen­tro di tutto, l’uomo dal quale ripar­tire e non solo per il con­tratto in essere fino al 2027.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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