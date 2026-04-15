Due madri raccontano la loro esperienza di vita, sottolineando come le difficoltà siano legate a discriminazioni e complicazioni burocratiche. La loro storia si conclude con un risultato positivo, ma evidenzia anche le sfide affrontate lungo il percorso. La vicenda mette in luce le questioni legate ai diritti delle famiglie omogenitoriali e al riconoscimento legale delle unioni di persone dello stesso sesso.

Milano, 15 aprile 2026 – “L a nostra è una famiglia come le altre, con luci e ombre. E le ombre sono date soprattutto da discriminazioni e burocrazia. Ma se per noi è arrivato il lieto fine dopo tanto penare, ancora ci sono coppie di papà con una spada di Damocle sulla testa perché non possono trascrivere i propri bambini all’Anagrafe come propri figli. Oggi, troppi rinunciano a progetti di vita per l’incertezza. Perché non sanno a cosa andranno incontro. Quanto amore sprecato”. Barbara Ceppi, milanese di 48 anni, è madre di due bimbi, un maschietto che a luglio compirà 7 anni e una femminuccia di quasi due, insieme alla compagna Chiara Cerri, di 45, con cui è unita civilmente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storia di due mamme: “Il lieto fine dopo le battaglie ma i diritti siano di tutti, e l’amore non può essere bloccato”

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