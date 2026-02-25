Chivu Inter avanti insieme | pronto il rinnovo per il tecnico! Tutti i dettagli della possibile intesa

Inter News 24 Chivu Inter, nonostante l’eliminazione dalla Champions League i nerazzurri sono pronti a rinnovare il contratto del tecnico. Nonostante l’amarezza per l’eliminazione europea contro il BodøGlimt, il futuro della panchina nerazzurra appare più solido che mai. Secondo quanto riportato in esclusiva da Nicolò Schira, l’Inter è pronta a blindare Cristian Chivu con un rinnovo di contratto fino al 2028, con un’opzione per un ulteriore anno fino al 2029. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Chivu Inter, avanti insieme: i dettagli del rinnovo. Il tecnico romeno, che ha saputo guidare la squadra a quota 64 punti in campionato, riceverà anche un meritato aumento d’ingaggio come premio per il lavoro svolto nella sua prima stagione alla guida della prima squadra. La dirigenza nerazzurra, guidata dal presidente Marotta, è estremamente soddisfatta della crescita del gruppo e della gestione dei giovani, tra cui l’ascesa di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, avanti insieme: i motivi che spingono al rinnovo del tecnico e tutti i dettagli del nuovo accordo in arrivoL’Inter si prepara a rinnovare il contratto con Cristian Chivu.

McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesaIl Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di McTominay.

CHIVU da brividi: Verona mi ha salvato la vita, una RINASCITA! Ora stiamo vicini a MARTINEZ | DAZN

Temi più discussi: Carlos Augusto: Possiamo ancora andare avanti in Champions; Inter, Chivu re del turnover ed ora arrivano altri due rinforzi, tutte le mosse del rumeno; Juventus, McKennie guarda avanti: Pensiamo al Galatasaray; Speranza nerazzurra. Dal Liverpool al Lione. L’Inter guarda alla storia per ribaltare il Bodo.

Inter fuori dalla Champions League: errori e futuro di ChivuLa clamorosa eliminazione dell'Inter dalla Champions League e la catena di errori del suo (giovane) allenatore. Ma i nerazzurri devono difendere Chivu come Berlusconi fece con Sacchi negli anni Ottant ... panorama.it

Inter-Bodo Glimt, Chivu: Ci abbiamo provato in tutti i modi, il Bodo passa con meritoNiente rimonta, anzi: l'Inter perde anche la gara di ritorno dei playoff ed è fuori dalla Champions, eliminata dal Bodo Glimt. Ci abbiamo provato in tutti i modi dall’inizio, ma abbiamo affrontato un ... sport.sky.it

L'Inter, le scelte di #Chivu e il calcio che non è lo sci x.com

L'Inter, le scelte di Chivu e il calcio che non è lo sci - facebook.com facebook