Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline | la posizione del club
Il Bologna ha stabilito una scadenza per decidere sul futuro del proprio allenatore, Vincenzo Italiano. La posizione del club in merito alla permanenza o meno del tecnico sarà comunicata entro una data stabilita. La questione riguarda le possibilità di un suo trasferimento in altre squadre di Serie A, considerando l'interesse mostrato da alcune big del campionato. La decisione del club è attesa nei prossimi giorni.
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ITALIANO deluso dalla CRISI del suo BOLOGNA | Interviste | Serie A Enilive | DAZN
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