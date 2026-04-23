Italiano Bologna addio o permanenza? Il club attende una risposta! C’è la deadline e il piano per convincerlo a restare

In casa Bologna si avvicina una data importante per il futuro dell’allenatore. Il club ha stabilito una scadenza per ricevere una risposta definitiva da parte del tecnico, mentre si continua a parlare del suo possibile addio o permanenza al termine della stagione. La situazione resta in sospeso e il club sta valutando le mosse per convincerlo a restare, in attesa di una decisione finale che potrebbe arrivare presto.

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