Italia Viva chiama a raccolta il centrosinistra

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Parte da Pesaro il cantiere riformista per il 2027. Precisamente dall’Hotel Baia Flaminia, dove ieri si è svolta una giornata promossa da Casa Riformista Italia Viva dal titolo "Le Marche che vogliamo". "Un confronto ampio, partecipato e politicamente denso – scrivono gli organizzatori – che ha visto alternarsi esponenti di partiti, movimenti, associazioni e amministrazioni locali con l’obiettivo dichiarato di avviare un percorso di costruzione condivisa di una proposta riformista competitiva per le Marche e per il Paese, nella prospettiva delle prossime tornate elettorali e, soprattutto, delle elezioni politiche del 2027 Ad aprire i lavori...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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