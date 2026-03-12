Pistoia | Nesi eletta Italia Viva unifica il centrosinistra

L’assemblea provinciale di Italia Viva a Pistoia ha deciso di sostenere Stefania Nesi come candidata sindaca per le prossime elezioni amministrative di maggio. La decisione è stata annunciata ufficialmente durante l’incontro dei rappresentanti del partito, che hanno approvato all’unanimità il supporto alla candidata. La candidatura di Nesi rappresenta l’unificazione del centrosinistra in vista delle consultazioni elettorali.

L'assemblea provinciale di Italia Viva Pistoia ha formalizzato il sostegno a Stefania Nesi come candidata sindaca per le imminenti elezioni amministrative di maggio. La decisione unanime, presa oggi 12 marzo 2026, mira a costruire una lista unitaria che raccolga le forze riformiste e moderate del territorio pistoiese. Il presidente Francesco Romano Natali ha sottolineato la necessità di superare i populismi e le estremizzazioni, puntando su un progetto concreto per lo sviluppo economico e sociale della città. Questa scelta segna un momento di coesione politica che vede convergere diverse sensibilità all'interno del centrosinistra locale. L'alleanza strategica tra forze riformiste.

