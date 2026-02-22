italia viva col centrosinistra rifondazione e 5 stelle non sciolgono le riserve

Italia Viva si unisce ufficialmente al centrosinistra, portando nuove energie nel progetto politico di Fermo Città Comune. La decisione deriva dall’accordo tra i rappresentanti delle associazioni cittadine e i partiti coinvolti, che puntano a rinnovare la gestione amministrativa. Rifondazione e 5 Stelle non hanno ancora deciso se aderire, mantenendo riserve sulla strategia futura. La presentazione della coalizione avviene con la promessa di coinvolgere attivamente i cittadini nel progetto.

La coalizione Fermo Città Comune annuncia l’ingresso di diverse associazioni cittadine e di componenti riformiste tra cui Italia Viva all’interno del progetto politico che si propone di guidare la città in una nuova stagione amministrativa. "L’allargamento rappresenta un segnale chiaro e significativo: il percorso alternativo costruito in questi mesi sta raccogliendo consenso, fiducia e nuove energie. È la dimostrazione concreta che quando si dà vita a un progetto credibile e radicato nei bisogni reali della città, le forze politiche e civiche scelgono di mettersi in cammino insieme. La coalizione cresce non per una semplice somma di sigle, ma per la condivisione di obiettivi comuni: giustizia sociale, sviluppo sostenibile, attenzione ai quartieri e trasparenza amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centrosinistra, Avs chiude a Faraone: "In Italia Viva esponenti che ancora sostengono Schifani"Il dibattito interno al centrosinistra si approfondisce con la posizione di Alleanza Verdi Sinistra, che esclude l’ingresso di Italia Viva e di Davide Faraone nel campo progressista.

Centrosinistra. l'avvertimento di Borghi (Italia Viva): "Per battere Meloni serve un'area riformista"L'assemblea di Italia Viva a Milano ha sottolineato l'importanza di un'area riformista unitaria nel centrosinistra.

Comunali Messina, Italia Viva: nessun addio al centrosinistra, ma per vincere servono i riformistiIn merito ad una presunta rottura del senatore Dafne Musolino con il tavolo del Centrosinistra a Messina, interviene il presidente provinciale di Italia viva Massimo Simeone il quale afferma che, al ... strettoweb.com

Le elezioni a Messina. Musolino, Simeone e la corsa a Palazzo Zanca. Italia Viva: «Nessun addio al centrosinistra, ma per vincere servono i riformisti»Il presidente provinciale di Italia Viva: L'obiettivo è chiaro: vincere le elezioni. Tuttavia, in alcune forze del centrosinistra registriamo ancora un atteggiamento troppo attendista e a tratti rinu ... messina.gazzettadelsud.it

Italia Viva. Sarah Brightman · Time To Say Goodbye (Live). Siamo passati dal cappotto liso e la schiena dritta di De Gasperi al cappellino in mano e la schiena piegata di Tajani. O tempora, o mores… - facebook.com facebook

Oggi a Piacenza, con Italia Viva – Casa Riformista, insieme a Silvia Fregolent, Fabio Salotti e il coordinatore provinciale di Italia Viva Fabrizio Faimali, abbiamo discusso dei 5 punti per il pro-PIL in grado di arrestare il declino dell’Italia. Nel centrosinistra nasce x.com