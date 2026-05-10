In Italia, il numero di bambini nati ogni anno continua a diminuire, creando un ostacolo demografico. La precarietà lavorativa e la mancanza di un sistema di welfare adeguato sono tra i motivi principali di questa tendenza. Molte donne rinunciano all’idea di maternità a causa delle difficoltà economiche, mentre l’aumento degli affitti contribuisce a rendere più complicata la decisione di avere figli.

? Punti chiave Perché il desiderio di maternità si trasforma in rinuncia economica?. Come influisce l'aumento degli affitti sulla scelta di avere figli?. Chi sono le donne che scelgono di emigrare per carriera?. Quali servizi mancano per garantire la stabilità alle nuove madri?.? In Breve Solo il 12% dei giovani tra 18 e 44 anni intende avere figli entro un anno.. Il divario occupazionale tra uomini e donne raggiunge il 18% nel marzo 2026.. Canoni di locazione aumentati del 3,5% nel 2025 secondo i rilevamenti Nomisma.. Tra il 2002 e il 2024 circa 350mila laureati sotto i 35 anni hanno lasciato il Sud..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, il calo dei nati è un muro: tra precarietà e mancanza di welfare

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