Welfare Bonus nuovi nati 2026 | contributo di 1.000 euro alle famiglie

L’Inps ha annunciato l’apertura del servizio online per le domande relative al Bonus Nuovi Nati 2026, un sostegno finanziario di 1.000 euro destinato alle famiglie con un bambino nato o adottato nel prossimo anno. Le famiglie interessate possono presentare la richiesta attraverso il portale ufficiale dell’ente, seguendo le procedure indicate. Il bonus è un contributo una tantum previsto per il 2026, volto a supportare le spese legate alla nascita o adozione di un bambino.

L’Inps comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus Nuovi Nati 2026, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non superiore a 40mila euro. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo). La presentazione oltre il termine comporta la decadenza dal diritto al Bonus.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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