Sempre più persone vivono situazioni in cui i legami affettivi si intrecciano con le difficoltà di trovare una sistemazione stabile. Le spese per la casa, i lavori precari e gli affitti elevati riducono il reddito disponibile e limitano l’indipendenza. In alcuni casi, le relazioni sentimentali assumono anche il ruolo di soluzione abitativa, creando un legame stretto tra affetti e condizioni di vita instabili.

Una casa che costa troppo, lavori instabili, affitti che divorano reddito e autonomia: anche dentro le relazioni sentimentali il peso della precarietà si fa sentire. È in questo contesto che si discute di figure capaci di trasformare il rapporto di coppia in una forma di appoggio materiale, dove il coinvolgimento affettivo convive con un interesse molto concreto per stabilità, protezione e tenuta economica. Nel linguaggio informale anglosassone questa dinamica viene talvolta indicata con il termine hobosexual, ma più dell’etichetta conta il quadro che la rende plausibile: la difficoltà crescente di reggere da soli casa, spese e prospettive di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando una relazione diventa anche una soluzione abitativa: il lato opaco dei legami nati sotto il segno della precarietà

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