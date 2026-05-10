Istituto Superiore di Sanità nomina prestigiosa per Antonio La Marca
Il Professor Antonio La Marca, docente presso l’Università di Modena e Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, è stato nominato dall’Istituto Superiore di Sanità come membro di un gruppo di esperti. La sua nomina riguarda il supporto al Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, istituito presso l’ente. La scelta si inserisce in un contesto di attività di carattere sanitario e scientifico.
Prestigiosa nomina per il Professor Antonio La Marca, docente Unimore e Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena, chiamato a far parte del gruppo di esperti a supporto del Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), istituito presso l’Istituto.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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