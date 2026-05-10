Istituto Clinico Tiberino È bufera sulla nomina dell’ex sindaco Giulietti

L'Istituto Clinico Tiberino si trova al centro di una polemica riguardante la nomina di un ex sindaco come nuovo membro. Mentre il bilancio 2025 dell'istituto mostra risultati positivi per gli azionisti, la scelta ha suscitato critiche e discussioni tra altri stakeholder. La decisione ha attirato l'attenzione pubblica, generando reazioni contrastanti tra chi sostiene la nomina e chi la considera discutibile.

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