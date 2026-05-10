Istituto Clinico Tiberino È bufera sulla nomina dell’ex sindaco Giulietti
L'Istituto Clinico Tiberino si trova al centro di una polemica riguardante la nomina di un ex sindaco come nuovo membro. Mentre il bilancio 2025 dell'istituto mostra risultati positivi per gli azionisti, la scelta ha suscitato critiche e discussioni tra altri stakeholder. La decisione ha attirato l'attenzione pubblica, generando reazioni contrastanti tra chi sostiene la nomina e chi la considera discutibile.
Se da una parte il bilancio 2025 dell’ Istituto Clinico Tiberino, fa godere gli "azionisti" pubblici e privati - l’utile per il Comune di Umbertide è stato di 216mila euro – è attorno alle nomine le Cda del centro riabilitativo che i questi giorni si è scatenata la polemica politica, tra meme in rete e comunicati stampa. E’ il centro destra a lanciare i suoi strali contro l’ex sindaco e già deputato Giampiero Giulietti, nominato consigliere in quota Usl Umbria 1. Dopo aver espresso soddisfazione per "un’opera di risanamento dell’ICT, fortemente voluta e sostenuta dalla Giunta Carizia", Fdl ricorda come nel 2022 il Pd abbandonò il consiglio comunale per sottrarsi al voto sul passaggio alla maggioranza pubblica dell’istituto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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