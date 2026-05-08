Stare vicino durante la cura gestire la fragilità | le soluzioni dell’Istituto Clinico Quarenghi per le famiglie

Quando un familiare si trova in fase di riabilitazione o di particolare vulnerabilità, la presenza costante e il supporto quotidiano diventano elementi fondamentali. L’Istituto Clinico Quarenghi ha sviluppato soluzioni specifiche per le famiglie che affrontano questa situazione, offrendo spazi di assistenza e assistenza personalizzata. Questi interventi mirano a facilitare il percorso di cura, considerando anche gli aspetti emotivi e pratici legati alla fragilità.

Quando una persona cara viene ricoverata per un percorso riabilitativo o attraversa una fase di fragilità, la gestione quotidiana non riguarda solo l’aspetto clinico. Entrano in gioco variabili organizzative, logistiche e familiari che richiedono risposte concrete: la necessità di stare vicino durante il ricovero, la sostenibilità dei tempi di assistenza, l’equilibrio tra lavoro e cura, i momenti in cui il caregiver ha bisogno di un supporto. Per dare una risposta a queste esigenze, l’Istituto Clinico Quarenghi ha sviluppato nel tempo due soluzioni distinte: Casa G. Palazzolo, come punto di appoggio per i familiari che desiderano risiedere temporaneamente nelle vicinanze della struttura, e i ricoveri sollievo, dedicati alle persone anziane o fragili che necessitano di assistenza temporanea.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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