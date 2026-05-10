Israele espelle gli ultimi due fermati E cade la maschera di Flotilla

Il governo israeliano ha annunciato l'espulsione degli ultimi due attivisti fermati durante un tentativo di aid flotilla diretto verso la Striscia di Gaza. I due fermati sono Saif Abukeshek e Thiago Ávila, coinvolti nell'iniziativa organizzata dalla Global Sumud Flotilla. L'arresto è avvenuto a fine aprile in acque internazionali, e ora sono stati rimpatriati. La vicenda ha portato alla luce le modalità di intervento delle autorità israeliane in questa operazione.

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Il governo israeliano conferma l'espulsione di Saif Abukeshek e Thiago Ávila, attivisti che partecipavano all'iniziativa della Global Sumud Flotilla che era diretta verso la Striscia di Gaza ma che sono stati fermati a fine aprile in acque internazionali. "Al termine delle indagini, i due provocatori professionisti Saif Abukeshek e Thiago Ávila della flotilla della provocazione sono stati espulsi oggi da Israele", comunica il ministero degli Esteri israeliano via X. Israele ribadisce che "non consentirà violazioni del legittimo blocco navale imposto a Gaza". Nelle scorse ore, quando iniziavano a trapelare le prime indiscrezioni...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele espelle gli ultimi due fermati. E cade la maschera di Flotilla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Flotilla, la condanna di Meloni: “Israele liberi immediatamente gli italiani fermati”Giorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l’immediata... Flotilla, Greta Thunberg: ‘Israele rilasci subito gli attivisti fermati’“È stato confermato che sono stati torturati”, ha aggiunto la giovane, ricordando che il primo è un cittadino brasiliano e il secondo un palestinese...