Flotilla la condanna di Meloni | Israele liberi immediatamente gli italiani fermati

Il governo italiano ha espresso forte condanna per l’azione di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta, definendo il blitz come illegale. La premier ha richiesto l’immediata liberazione degli italiani coinvolti e ha chiesto che siano rilasciati senza ulteriori ritardi. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, con il governo che ha sottolineato la necessità di rispettare i diritti delle persone coinvolte.

Giorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l’immediata liberazione degli italiani “fermati illegalmente”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla spedizione diretta verso Gaza. Decine di imbarcazioni sono state fermate e sequestrate e altrettanti attivisti sono stati prelevati da uomini e mezzi navali israeliani.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, la condanna di Meloni: “Israele liberi immediatamente gli italiani fermati” Notizie correlate Meloni condanna il sequestro della Flotilla: “Israele liberi subito gli italiani fermati”Dopo 12 ore dall'abbordaggio della Flotilla dal governo italiano arriva una prima condanna nei confronti di Israele. Meloni presiede riunione sulla Flotilla, la condanna del governo: “Israele liberi subito gli italiani”(Adnkronos) – Dopo il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, arriva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Cosa sta succedendo; Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Flotilla Gaza: 22 barche intercettate, legali italiani in azione; Flotilla, arrestati 175 attivisti. Meloni: Liberazione immediata di tutti gli italiani. Meloni presiede riunione su Flotilla, la condanna del governo: Israele liberi subito gli italiani(Adnkronos) – Dopo il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, arriva la condanna del governo italiano insieme alla richiesta per l’immediata li ... notizie.it Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Attivisti: Civili rapiti, è pirateria ... tg24.sky.it A poche ore dal raid che ha portato al blocco della flotilla, con l'intercettazione in acque internazionali di competenza europea di almeno 21 imbarcazioni e il sequestro e deportazione di 175 attivisti, Oscar Camps dell'ong Open Arms chiama in causa l'Ue. "Ci t - facebook.com facebook Ieri notte la #Flotilla è stata attaccata da Israele in acque internazionali, a oltre 960 miglia da Gaza, vicino all’isola di Creta. Un’azione di pirateria che rivela, ancora una volta, l’arroganza, il senso di impunità e la pretesa di poter agire senza limiti, persino nel b x.com