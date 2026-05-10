Ispezione e manutenzione ad un cavalcavia | chiude per una notte il casello autostradale di Forlì

Nella notte tra lunedì e martedì, il casello di Forlì sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso temporaneamente, dalle 21 alle 5, per lavori di ispezione e manutenzione su un cavalcavia. La chiusura fa parte di un intervento programmato da Autostrade per l’Italia, che prevede anche modifiche alla viabilità nei pressi del casello di Riccione. Durante le ore di chiusura, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

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