Ispezione e manutenzione ad un cavalcavia | chiude per una notte il casello autostradale di Forlì
Nella notte tra lunedì e martedì, il casello di Forlì sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso temporaneamente, dalle 21 alle 5, per lavori di ispezione e manutenzione su un cavalcavia. La chiusura fa parte di un intervento programmato da Autostrade per l’Italia, che prevede anche modifiche alla viabilità nei pressi del casello di Riccione. Durante le ore di chiusura, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.
Notte di cantieri e modifiche alla viabilità sulla A14 Bologna-Taranto. Autostrade per l’Italia ha comunicato un piano di chiusure temporanee che interesserà i caselli di Forlì e Riccione a partire dalle 21 di lunedì fino alle 5 di martedì. Il provvedimento più impattante riguarderà il casello di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Autostrada A11: chiuso due notti tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese per ispezione e manutenzione cavalcavia-dalle 22:00 di lunedì 11 maggio 2026 alle 6:00 di martedì 12 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese, verso Firenze.
Lavori sui cavalcavia dell'Autosole: il casello di Modena Sud chiude per tre nottiNuovi disagi in vista per chi viaggia nelle ore serali e notturne lungo l'Autostrada del Sole.