Lavori sui cavalcavia dell' Autosole | il casello di Modena Sud chiude per tre notti

Nelle prossime tre notti, il casello di Modena Sud resterà chiuso per lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia dell’Autostrada del Sole. La chiusura temporanea interesserà le ore serali e notturne, creando disagi ai viaggiatori che percorrono questa tratta. Le attività sono state pianificate per permettere interventi di controllo sui ponti che sovrastano l’autostrada, al fine di garantire la sicurezza della viabilità.

Nuovi disagi in vista per chi viaggia nelle ore serali e notturne lungo l'Autostrada del Sole. Per consentire lo svolgimento di importanti e necessarie attività di ispezione e manutenzione ai cavalcavia che sovrastano l'arteria, è stata programmata una serie di chiusure temporanee che.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori all’ingresso dell’A22, chiude per alcune notti il casello di Carpi Un nuovo casello in Autosole tra Modena e Reggio Emilia, mozione approvataParere favorevole del Consiglio comunale di Reggio Emilia alla realizzazione di un nuovo casello autostradale sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel...