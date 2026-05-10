Isola Vicentina | Cunegato annuncia interrogazione in Regione per l’impianto

Il consigliere regionale ha annunciato un’interrogazione in Regione riguardo all’impianto in zona. La questione riguarda il possibile impatto ambientale del progetto di raddoppio degli impianti e come questa modifica potrebbe influire sulla vita quotidiana dei residenti. Sono state sollevate domande sui rischi che comporta l’ampliamento e sulle conseguenze per l’ambiente locale. La delibera si concentra sulle implicazioni pratiche e sugli eventuali effetti sulla comunità.

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? Domande chiave Quali rischi ambientali comporta il raddoppio degli impianti nella zona?. Come influirà la nuova struttura sulla qualità della vita dei residenti?. Perché la Regione Veneto è stata chiamata a intervenire nel caso?. Chi sosterrà le istanze del comitato durante il confronto istituzionale?.? In Breve Manifestazione dei residenti guidata da Mirko Ronzani il 9 maggio 2026.. Massimo De Franceschi della minoranza comunale sostiene le istanze dei cittadini.. Timore per l'impatto cumulativo di un secondo impianto nella zona industriale.. Interrogazione regionale AVS per verificare la pianificazione territoriale di Isola Vicentina.. A Isola Vicentina si sono radunati i cittadini il 9 maggio 2026 per manifestare contro la costruzione di un nuovo impianto di frantumazione inerti nella zona industriale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isola Vicentina: Cunegato annuncia interrogazione in Regione per l’impianto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trapianto Napoli, Rubano (FI) annuncia interrogazione in Regione e in Parlamento: “Di Silverio chiarisca”“Domani, su mia espressa richiesta, il consigliere di Forza Italia Fernando Errico presenterà in Consiglio regionale della Campania un’interrogazione... Isola Vicentina, violento scontro tra auto e moto: ferito graveUn violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Isola Vicentina nella mattinata di mercoledì 8 aprile.