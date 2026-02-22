Trapianto Napoli Rubano FI annuncia interrogazione in Regione e in Parlamento | Di Silverio chiarisca

Rubano (FI) annuncia un’interrogazione in Regione e Parlamento per chiedere chiarimenti sulla gestione dei trapianti a Napoli. Il consigliere di Forza Italia, Fernando Errico, spiega che vuole approfondire come vengono coordinati i trapianti e quale ruolo ha il responsabile regionale. La richiesta arriva dopo alcune segnalazioni di inefficienze e disservizi nel sistema. La questione riguarda anche un intervento del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti che sarà oggetto di esame.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Domani, su mia espressa richiesta, il consigliere di Forza Italia Fernando Errico presenterà in Consiglio regionale della Campania un'interrogazione formale sulla governance del sistema regionale dei trapianti e sul ruolo del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, dott. Pierino Di Silverio, in relazione alla tragica vicenda che ha portato alla morte del piccolo Domenico. Contestualmente, annuncio la presentazione di una interrogazione parlamentare affinché anche il Governo faccia piena luce su quanto accaduto e verifichi il corretto funzionamento della rete trapiantologica, sotto il profilo organizzativo e dei controlli.