Isola di Einstein si cambia Il festival si sposterà dalla Polvese alla Maggiore

L’Isola di Einstein cambierà sede: il festival si sposterà dalla Polvese alla Maggiore. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e coinvolge tutte le attività previste, che ora si svolgeranno sulla nuova isola. La Polvese resterà comunque coinvolta in altri eventi e iniziative, mentre sulla Maggiore si concentreranno le prossime manifestazioni. La modifica riguarda sia le date che la location delle attività previste dal festival.

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Chi va e chi arriva sulle isole: il mosaico degli eventi al Trasimeno ha un nuovo colpo di scena. “ L’Isola di Einstein “ annuncia che per l’edizione 2026 (dal 26 al 28 giugno) il proprio ritorno al pubblico avverrà ma con un importante cambio di baricentro: il festival della scienza si sposterà infatti dalla storica sede dell’ Isola Polvese alla Maggiore, coinvolgendo in parte anche la terraferma al Campo del Sole di Tuoro. L’annuncio, non casuale in queste ore, suona come una rassicurazione fondamentale per l’ Isola Maggiore e per la sua tenuta turistica, proprio nei giorni segnati dalle polemiche per il trasferimento a terra del concerto di Daniele Silvestri (18 luglio) per Moon in June, deciso dagli organizzatori a seguito della comunicazione di Busitalia sull’impossibilità di garantire i traghetti notturni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Isola di Einstein, si cambia. Il festival si sposterà dalla Polvese alla Maggiore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Isola Maggiore si ribella: "Siamo raggiungibili, perchè toglierci eventi?""Isola Maggiore ad oggi è perfettamente raggiungibile, niente panico immotivato". Si è concluso il Festival della Libertà: "L’intelligenza artificiale ci isola"Somma consigliera e finta anima gemella ’paracula’ che non ti dà torto anche se la spari grossa, l’intelligenza artificiale è al servizio della...