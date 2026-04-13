Somma consigliera e finta anima gemella ’paracula’ che non ti dà torto anche se la spari grossa, l’intelligenza artificiale è al servizio della nostra libertà o piano piano la sta fa facendo a fette? Se ne è conversato al Festival della libertà, nella domenica conclusiva, in un incontro che ha fatto concorrenza alla finale tra Sinner e Alcaraz al torneo di Montecarlo. Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto sorprendentemente piena, a raccogliere le suggestioni del saggista Savino Balzano, dei filosofi Giuseppe Girgenti e Simone Regazzoni, dopo l’introduzione di Egle Bellettini di Valori e Libertà, che con Nazione Futura, Labora e Confcommercio ha offerto alla città tre giorni di dibattiti e approfondimenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è concluso il Festival della Libertà: "L’intelligenza artificiale ci isola"

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L’Intelligenza artificiale, come il cortigiano davanti al re, ci accontenta ma non ci correggeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.