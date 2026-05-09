Isola Maggiore si ribella | Siamo raggiungibili perchè toglierci eventi?
Isola Maggiore si affaccia sul lago con una posizione accessibile e senza problemi di collegamenti. Tuttavia, alcuni residenti e visitatori si sono lamentati di recenti restrizioni agli eventi sull’isola, chiedendosi perché siano stati cancellati o limitati senza spiegazioni chiare. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti, con richieste di chiarimenti sulle decisioni prese e sulla reale accessibilità dell’isola in questo periodo.
"Isola Maggiore ad oggi è perfettamente raggiungibile, niente panico immotivato". È questo il grido dei residenti dell’isola che, attraverso i propri canali social, tentano di arginare l’eco che la notizia dello spostamento a terra della rassegna Moon in June potrebbe avere sulle presenze turistiche. Se da un lato il festival ha dovuto annunciare ufficialmente il trasferimento del concerto di Daniele Silvestri (18 luglio) al Campo del Sole di Tuoro per l’impossibilità di garantire i traghetti notturni, la comunità locale rivendica con forza la vitalità del territorio, contestando apertamente la decisione dei gestori della navigazione. Per i...🔗 Leggi su Lanazione.it
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