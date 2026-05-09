Gaffe di Elisa Isoardi dimentica il nome di Gabriele Corsi in diretta | la replica

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di ‘Bar Centrale’ trasmessa sabato 9 maggio, Elisa Isoardi ha dimenticato il nome di Gabriele Corsi in diretta. La conduttrice si è confusa durante una conversazione con il collega, che ha prontamente replicato. La situazione è stata ripresa dai telespettatori e ha fatto discutere sui social media. La conduttrice non ha commentato pubblicamente l’accaduto dopo la trasmissione.

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(Adnkronos) – Piccola gaffe per Elisa Isoardi in diretta durante la puntata di ‘Bar Centrale’ in onda oggi, sabato 9 maggio. La conduttrice stava parlando di Sal Da Vinci e della sua imminente partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026, condotto da Elettra Lamborghini e. Gabriele Corsi.  In un momento di lapsus la conduttrice ha dimenticato proprio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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