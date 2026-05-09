Gaffe di Elisa Isoardi dimentica il nome di Gabriele Corsi in diretta | la replica

Durante la puntata di ‘Bar Centrale’ trasmessa sabato 9 maggio, Elisa Isoardi ha dimenticato il nome di Gabriele Corsi in diretta. La conduttrice si è confusa durante una conversazione con il collega, che ha prontamente replicato. La situazione è stata ripresa dai telespettatori e ha fatto discutere sui social media. La conduttrice non ha commentato pubblicamente l’accaduto dopo la trasmissione.

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