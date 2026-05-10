In Irpinia, le autorità hanno annullato alcune delibere e disposto sequestri riguardanti un importo di 200 milioni di euro nel caso della società SEAC. È stato sollevato il nodo di chi abbia approvato le decisioni senza il consenso del consiglio comunale. La società si trova ora di fronte alla domanda su come possa coprire un deficit di 90 milioni di euro. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli delle operazioni.

? Domande chiave Chi ha firmato le delibere senza il parere del consiglio comunale?. Come può la società SEAC coprire il buco di 90 milioni?. Perché i cantieri post-terremoto sono finiti sotto sequestro giudiziario?. Quali conseguenze avrà il blocco dei crediti per i comuni irpini?.? In Breve SEAC ha già impegnato 90 milioni di euro per coprire i deficit di Efficient Building.. Sequestrati 40 milioni di euro in crediti fiscali alla società trentina SEAC.. L'ex sindaco Oscar Imbriaco è imputato per truffa aggravata nel tribunale di Matera.. Delibera 65 del 2021 contestata per mancanza di pareri tecnici e contabili obbligatori.. Il commissario...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irpinia, blocco su 200 milioni: annullate delibere e sequestri a SEAC

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