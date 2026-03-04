Terra dei fuochi | confisca da oltre 200 milioni | sequestri di immobili anche a Salerno

A Salerno sono stati sequestrati diversi immobili nell’ambito di un’operazione che ha portato alla confisca di oltre 200 milioni di euro disposta dal Tribunale di Napoli. Si tratta di beni immobili che rientrano nelle misure di prevenzione adottate nell’ambito di un’indagine sulla Terra dei fuochi. Le autorità hanno eseguito i sequestri nelle ultime settimane.

Sono stati sequestrati anche a Salerno diversi immobili nell'ambito della confisca da oltre 200 milioni di euro disposta dal Tribunale di Napoli – sezione misure di prevenzione. A finire nei guai, tre fratelli G. C. e S. Pellini, imprenditori nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il Gico del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli ha messo i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone, nonché 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri. Secondo le indagini della Dda parte delle loro ricchezze sono frutto del traffico illecito di rifiuti nella “Terra dei Fuochi”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Terra dei fuochi, confisca da 200 milioni per l?impero dei fratelli Pellini. Il tribunale: «Sono pericolosi»Vengono ribaditi due concetti: la perdurante pericolosità degli indagati e la sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo rispetto ai redditi...

Acerra. Maxi confisca da oltre 200 milioni ai fratelli Pellini: sequestrati immobili, conti correnti e anche due elicotteriMaxi confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti degli imprenditori di Acerra Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini.

