Gli Stati Uniti sono in attesa di una risposta dell'Iran alla loro proposta di pace per il Medio Oriente, mentre la tregua attuale rimane stabile. La comunicazione tra le due parti non è ancora stata ufficialmente confermata e il governo americano mantiene la speranza di una risposta a breve. La situazione nella regione rimane delicata, con le parti coinvolte in attesa di sviluppi decisivi.

Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato, il presidente Donald Trump ha ribadito di "aspettarsi di avere notizie molto presto" da Teheran e ha passato buona parte della giornata al LIV Golf Tournament di Sterling, in Virginia, presso il Trump National Golf Club Washington Dc. Iran, i Paesi che applicano le sanzioni Usa incontreranno difficoltà a Hormuz I Paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran "incontreranno certamente difficoltà nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano, secondo quanto riportato dai media locali e rilanciato da Anadolu.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, gli Usa ancora in attesa della risposta dell'Iran sul piano di pace

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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