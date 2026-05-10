L'Iran ha avviato l'importazione di treni provenienti dalla Cina come alternativa al blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La strategia mira a ridurre la dipendenza dalle rotte marittime, ma resta da capire come verranno gestiti i volumi di carico inferiori rispetto alle navi. Inoltre, si prevede un incremento del 40% nei costi dei container, con possibili ripercussioni sui cittadini.

? Punti chiave Come farà l'Iran a compensare il minor carico dei treni rispetto alle navi?. Quanto inciderà l'aumento del 40% sui costi dei container per i cittadini?. Quali nuovi corridoi terrestri userà Teheran per aggirare il controllo statunitense?. Perché la rotta verso la Russia è diventata vitale per l'economia iraniana?.? In Breve Costi container aumentati del 40% con tariffe a 7.000 dollari per unità da 40 piedi.. Capacità ferroviaria limitata a 50 container per convoglio contro migliaia per le navi.. Merci importate includono componenti automotive, generatori elettrici ed elettronica dalla città di Xian.. Piano di espansione prevede nuovi corridoi terrestri verso Afghanistan e Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, treni dalla Cina per aggirare il blocco navale degli USA

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Iran’s Overland Bridge from Tehran to China

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