Iran treni dalla Cina per aggirare il blocco navale degli USA
L'Iran ha avviato l'importazione di treni provenienti dalla Cina come alternativa al blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La strategia mira a ridurre la dipendenza dalle rotte marittime, ma resta da capire come verranno gestiti i volumi di carico inferiori rispetto alle navi. Inoltre, si prevede un incremento del 40% nei costi dei container, con possibili ripercussioni sui cittadini.
? Punti chiave Come farà l'Iran a compensare il minor carico dei treni rispetto alle navi?. Quanto inciderà l'aumento del 40% sui costi dei container per i cittadini?. Quali nuovi corridoi terrestri userà Teheran per aggirare il controllo statunitense?. Perché la rotta verso la Russia è diventata vitale per l'economia iraniana?.? In Breve Costi container aumentati del 40% con tariffe a 7.000 dollari per unità da 40 piedi.. Capacità ferroviaria limitata a 50 container per convoglio contro migliaia per le navi.. Merci importate includono componenti automotive, generatori elettrici ed elettronica dalla città di Xian.. Piano di espansione prevede nuovi corridoi terrestri verso Afghanistan e Russia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Iran’s Overland Bridge from Tehran to China
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