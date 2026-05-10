Iran Teheran invia al Pakistan la risposta all’ultima proposta USA per fermare la guerra

L’Iran ha inviato al Pakistan la sua risposta all’ultima proposta degli Stati Uniti per cercare di fermare il conflitto in corso. Nel frattempo, il Qatar ha lanciato un avvertimento riguardo alla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, sostenendo che tale mossa potrebbe aggravare la crisi e mettere a rischio i mercati energetici globali. La situazione rimane tesa tra le diverse nazioni coinvolte.

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Il Qatar avverte: “Chiudere lo Stretto di Hormuz aggraverebbe la crisi e metterebbe a rischio energia e mercati globali” Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa di Stato Irna, l’Iran ha trasmesso oggi al Pakistan, che svolge un ruolo di mediazione, la propria risposta all’ultima proposta avanzata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. La comunicazione sarebbe avvenuta attraverso i canali pakistani incaricati di facilitare il dialogo tra le parti, in una fase che appare ancora delicata e senza ancora dettagli precisi. La nota diffusa da Irna non specifica i termini della controproposta iraniana né chiarisce quali siano i punti ancora oggetto di negoziato.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Teheran invia al Pakistan la risposta all’ultima proposta USA per fermare la guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inside Iran: ITV News reports from the ground in Tehran as Trump's deadline draws closer Notizie correlate Iran-Usa, attesa per la risposta di Teheran alla proposta americanaABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le aspettative per un possibile passo avanti nei negoziati È attesa nelle prossime ore la risposta dell’Iran alla... Leggi anche: Iran, oggi è attesa la risposta di Teheran alla proposta Usa. Trump: "Possibile un accordo" Argomenti più discussi: Iran, spiragli tra Washington e Teheran. Francia invia portaerei nel Golfo; Iran-Usa, la mossa di Trump: 7 giorni per evitare la guerra. Ecco il piano segreto in 14 punti; Trump lancia l'operazione Project Freedom nello Stretto di Hormuz; Medio Oriente, ancora nessuna risposta da Teheran. Trump: 'Arriverà presto' - LIVEBLOG.