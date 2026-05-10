Iran | ‘Reagiremo subito’ contro le navi di Francia e Gran Bretagna

Le forze armate iraniane hanno dichiarato che risponderanno immediatamente all'arrivo delle portaerei di Francia e Gran Bretagna nel Golfo Persico. La presenza delle navi europee ha sollevato interrogativi sui loro scopi, mentre le autorità iraniane hanno annunciato misure di reazione. La questione riguarda la possibile escalation militare nella regione e le attività della coalizione guidata da Londra e Parigi. La situazione rimane tesa, con attese di ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui