Attacco all’Iran cosa fa l’Europa | le posizioni di Francia Gran Bretagna Spagna

L'Europa si esprime sulle recenti tensioni in Medio Oriente, con la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna che adottano posizioni diverse. Mentre gli Stati Uniti e Israele hanno condotto raid in Iran, il Vecchio Continente rimane in attesa di ulteriori sviluppi, senza prendere decisioni definitive. Donald Trump ha dichiarato di non escludere l'invio di truppe di terra in Iran, alimentando le preoccupazioni sulla possibile escalation del conflitto.

(Adnkronos) – Mentre Donald Trump non esclude l'invio di truppe di terra in Iran dopo l'attacco al Paese condotto da Usa e Israele, l'Europa lancia ancora l'allarme sulla possibile estensione della crisi nella regione mediorientale restando in attesa di capire sviluppi e conseguenze dei raid. Intanto, però, arrivano i primi no a Trump e le.