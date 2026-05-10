Hormuz l’Iran minaccia Francia e Gran Bretagna dopo l’invio di navi da guerra | Non intervenite o vi colpiamo La risposta di Macron – La diretta

L’Iran ha avvertito Francia e Gran Bretagna di non intervenire nelle relazioni con il Golfo, affermando che, in caso di coinvolgimento militare, ci sarebbero conseguenze. La minaccia è arrivata dopo che entrambe le nazioni hanno inviato navi da guerra nella regione. Nel frattempo, il presidente francese ha risposto con una dichiarazione pubblica, mentre il segretario di Stato ha effettuato una visita a sorpresa per discutere la situazione.

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Usa-Iran, respinta ogni mediazione: «Avanti con la guerra». Trump esorta Cina, Francia e Uk: «Servono le vostre navi a Hormuz» – La direttaNel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg.

Stretto di Hormuz, l’Iran replica a Trump e avverte Francia, Cina, Corea del Sud e Uk: «Astenetevi dall’invio di navi o ci sarà un’escalation»Nel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’isola di Kharg, cioè l’hub più...

Argomenti più discussi: Minacce e tregue, annunci e dietrofront: tutti i passi indietro di Trump con l'Iran (e i tre comandamenti di Roy Cohn che non funzionano più); Iran, guerra o negoziato: nella sfida Trump-Khamenei le 48 ore decisive per la crisi di Hormuz; L'Iran minaccia una risposta dolorosa in caso di nuovi attacchi USA; Sminamento dello Stretto di Hormuz: perché l’Italia ha diritto al comando della missione.