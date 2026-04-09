Le scorte di uranio arricchito dell’Iran sono al centro di una crisi internazionale tra gli Stati Uniti e l’Iran. Le due nazioni discutono su chi debba avere il controllo di questo materiale nucleare, che rappresenta un elemento chiave nei negoziati sul programma nucleare iraniano. La disputa riguarda le modalità di gestione e la distribuzione delle scorte, creando tensioni che rischiano di compromettere le trattative per una tregua.

Le scorte di uranio arricchito dell’Iran sono al centro della crisi internazionale che ha portato agli attacchi congiunti di USA e Israele contro il paese, considerati “preventivi” proprio perché strutturati in modo da impedire che l’Iran possa sfruttare la sua potenza atomica e rischia di avere un ruolo prioritario anche ora, con la tregua di due settimane stabilita nelle scorse ore e quanto mai fragile. Ma di cosa stiamo parlando? L’uranio è un elemento presente in natura in alcuni minerali ed è noto per la sua radioattività. I suoi nuclei atomici sono instabili e possono disintegrarsi, anche spontaneamente, liberando energia attraverso il processo noto come fissione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è l’uranio arricchito e perché USA e Iran litigano su chi deve gestirlo: il nodo che minaccia la tregua

Iran, l”offerta’ agli Usa per fermare Trump: diluire uranio arricchito al 60%(Adnkronos) – L’Iran prepara la proposta per convincere Donald Trump e scongiurare l’attacco degli Stati Uniti.

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