Trump sente Putin e propone | Una tregua per il 9 maggio Poi il leader russo ritenta di nuovo la carta sull’uranio arricchito ma viene respinto

Il presidente americano ha annunciato di aver proposto a Vladimir Putin una tregua in Ucraina per il 9 maggio, giornata della Vittoria. Successivamente, il leader russo ha riproposto la questione dell’uranio arricchito, ma la proposta è stata respinta. Non sono stati forniti altri dettagli sulla conversazione o sulle reazioni ufficiali delle parti coinvolte.

Il presidente americano Donald Trump ha riferito di essere stato lui a suggerire a Vladimir Putin una tregua in Ucraina in occasione della giornata della Vittoria, il 9 maggio. «Ho parlato a lungo con il presidente Putin», ha raccontato, durante l’incontro con l’equipaggio di Artemis II alla Casa Bianca. «Gli ho suggerito di fare per un pochino un cessate il fuoco e credo che potrebbe farlo», ha detto. «Con Putin abbiamo parlato dell’Ucraina e un po’ dell’Iran. Troveremo una soluzione», ha aggiunto. L’elogio di Putin a Trump e l’offerta che il presidente Usa ha rifiutato. Putin nel corso della conversazione telefonica ha lodato quella che ha definito «la saggia decisione» di Trump di estendere il cessate il fuoco che può contribuire a «stabilizzare la situazione» in Medio Oriente, dando una possibilità ai negoziati, ancora in stallo.🔗 Leggi su Open.online

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