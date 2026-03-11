Oggi, nel dodicesimo giorno di conflitto in Iran, sono state segnalate esplosioni a Doha e un attacco a una nave cargo nello Stretto di Hormuz. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno inoltre comunicato di aver lanciato missili contro una base militare americana in Kuwait. La situazione rimane tesa con eventi che coinvolgono diverse aree della regione.

(Adnkronos) - Dodicesimo giorno della guerra in Iran oggi mercoledì 11 marzo. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver lanciato missili contro una base militare americana in Kuwait. “La base americana a Arifjan è stata colpita da due missili lanciati” dai Guardiani della rivoluzione, hanno annunciato i Pasdaran, citati dalle due agenzie iraniane. Il Kuwait non ha confermato ufficialmente l'attacco. Intanto l'esercito israeliano ha sferrato un raid intorno alle 5 di questa mattina contro un appartamento nel quartiere Aïcha Bakkar, nel centro di Beirut. Si tratta del secondo raid effettuato nel centro della capitale libanese da quando Hezbollah è entrato nella guerra regionale e dall'inizio dell'offensiva israeliana in Libano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta

Articoli correlati

Leggi anche: Notizie Iran oggi, Pasei del Golfo sotto attacco. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz. Ancora raid su Beirut, esplosioni a Tel Aviv

Iran, il figlio del presidente: “Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene”. Colpita una nave cargo nello Stretto di HormuzUn proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l’Iran, provocando un incendio e costringendo...

Una selezione di notizie su Iran raid su basi Usa Esplosioni a Doha...

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 2 marzo; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Iran, escalation regionale: minacce sullo Stretto di Hormuz mentre Teheran resiste ai raid di Usa e IsraeleMissili e droni contro i Paesi del Golfo, tensione con Washington e nuovi avvertimenti di Trump. Nonostante i bombardamenti, il regime iraniano mantiene il controllo. Iran, escalation regionale: minac ... panorama.it

MEDIO ORIENTE IN FIAMME: si aggrava l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e IranMondo – Italia – NewTuscia- Nelle ultime ore ancora pesanti raid su Teheran, che ha risposto missili contro basi americane e tensione sullo Stretto di Hormuz. Le parole dei leader accendono il conflit ... newtuscia.it

Tensione nello Stretto di Hormuz: l'Iran minaccia di colpire navi militari USA e alleati - facebook.com facebook

#Iran , con il blocco dello stretto di #Hormuz è battaglia tra Asia ed Europa per il #Gnl x.com