Iran Teheran annuncia l’attacco più intenso Sirene in Israele Colpita nave cargo a Hormuz Missili su Kuwait e Qatar – La diretta

L’Iran ha annunciato di aver lanciato il suo attacco più intenso contro obiettivi di Usa e Israele. Sirene sono suonate in Israele, mentre una nave cargo è stata colpita a Hormuz. Inoltre, sono stati segnalati lanci di missili su Kuwait e Qatar. La notizia è in diretta e riguarda gli sviluppi di oggi, mercoledì 11 marzo.

Iran, tutte le notizie di oggi mercoledì 11 marzo – Live L’Iran annuncia l’attacco più intenso contro obiettivi di Usa e Israele. Sirene a Tel Aviv. Colpita nave cargo a Hormuz. Missili su Qatar e Kuwait. L’Idf colpisce Beirut Inizio diretta: 110326 07:39 Fine diretta: 110326 23:30 07:48 110326 Media Libano, 4 morti in attacco israeliano su edficio in centro Beirut – E’ di quattro morti il bilancio dell’attacco israeliano che nella notte ha colpito un appartamento di un edificio residenziale nel centro di Beirut. Lo riportano i media libanesi, ripresi da Times of Israel. 07:37 110326 Gb: "Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz, equipaggio evacuato" Un proiettile ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, incendiando l’imbarcazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

