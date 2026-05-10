Le tensioni nel Golfo Persico aumentano dopo che il comando della Marina delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che in caso di attacchi alle proprie navi, risponderà colpendo obiettivi statunitensi. Questa dichiarazione segue una serie di minacce legate a possibili azioni militari nella regione. La situazione si mantiene sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi e le eventuali reazioni internazionali.

Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Il comando della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ( Irgc ) ha lanciato un duro avvertimento in caso di attacchi alle proprie navi. La minaccia «Qualsiasi aggressione nei confronti delle petroliere e delle navi mercantili iraniane comporterà un pesante attacco contro uno dei centri americani nella regione e contro le navi nemiche», si legge in una nota diffusa dall’agenzia Irna. Gli spari contro le unità Usa Già nella giornata di ieri i Pasdaran avevano annunciato di aver aperto il fuoco contro cacciatorpediniere militari statunitensi, sostenendo di aver reagito a una violazione della tregua e a un attacco contro una petroliera iraniana nei pressi del porto meridionale di Jask.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran, minacce dei Pasdaran: “Attacco a navi, colpiremo obiettivi Usa”

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