Iran | ‘Hormuz aperto colpiremo solo navi Usa e Israele’

L'Iran ha dichiarato che l’accesso allo Stretto di Hormuz rimarrà aperto e che continuerà a consentire il passaggio di tutte le navi. Tuttavia, ha precisato che colpirà esclusivamente navi provenienti da Stati Uniti e Israele. La comunicazione è arrivata da fonti ufficiali di Teheran, che hanno sottolineato la volontà di mantenere il controllo senza chiudere lo stretto.

TEHERAN, 07 MAR – "Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane": lo ha detto il portavoce delle forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi, aggiungendo "che l'Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra". (ANSA)

