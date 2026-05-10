Iran le immagini satellitari che mostrano una chiazza di petrolio proveniente da Kharg

Nuove immagini satellitari rivelano una chiazza di petrolio nel Golfo Persico, visibile dalla parte occidentale dell’isola di Kharg, che ospita il principale terminale iraniano dedicato all’esportazione di greggio. Queste rilevazioni sono state fornite dall’Associated Press e mostrano un possibile sversamento nel mare vicino alla piattaforma. Al momento, non sono state comunicate informazioni ufficiali sulla provenienza o sulla natura di questa chiazza di petrolio.

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