Iran le immagini satellitari che mostrano una chiazza di petrolio proveniente da Kharg
Nuove immagini satellitari rivelano una chiazza di petrolio nel Golfo Persico, visibile dalla parte occidentale dell’isola di Kharg, che ospita il principale terminale iraniano dedicato all’esportazione di greggio. Queste rilevazioni sono state fornite dall’Associated Press e mostrano un possibile sversamento nel mare vicino alla piattaforma. Al momento, non sono state comunicate informazioni ufficiali sulla provenienza o sulla natura di questa chiazza di petrolio.
Le immagini satellitari esaminate dall’ Associated Press mostrano quella che sembra essere una chiazza di petrolio nel Golfo Persico proveniente dal lato occidentale dell’ isola di Kharg, il principale terminale iraniano per l’esportazione di greggio. Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward AI, ha stimato che dall’isola di Kharg si siano riversati nell’oceano l’equivalente di circa 80.000 barili di petrolio da quando la chiazza è stata individuata per la prima volta dalle immagini satellitari martedì. Non è chiaro se la fuoriuscita sia stata causata da un malfunzionamento, da un attacco aereo o da qualcos’altro.🔗 Leggi su Lapresse.it
Satellite images show apparent oil spill from Iranian terminal on Kharg Island
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